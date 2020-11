🎥 Deklat-deklat-binnen! Mpoku is het voetballen nog niet verleerd in de zandbak

In januari trok Paul-José Mpoku de deuren van Sclessin achter zich dicht voor een lucratieve transfer naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Hij komt nu uit voor Al Wahda.

En de Congolese international laat zien dat hij het voetballen nog niet verleerd is in de Emiraten. In de competitiematch tegen Al-Wasl scoorde hij zijn tweede goal van het seizoen. Een pareltje vanop ruime afstand. Een knal waar de keeper zijn vingers aan verbrandde. Heerlijk!