Ex-speler AA Gent vervangt geblesseerde Saelemaekers bij de Rode Duivels

Alexis Saelemaekers moest afhaken bij de Rode Duivels. De speler van AC Milan wordt vervangen door Thomas Foket. Eerder moesten ook Hendrik Van Crombrugge en Leandro Trossard al verstek geven voor de komende interlands.

Thomas Foket is niet aan zijn proefstuk toe bij de Rode Duivels. Hij speelde immers al twee (oefen)interlands: in 2016 tegen Nederland (1-1), een jaar later tegen Rusland (3-3).

Bij Stade Reims is de rechtsachter een vaste waarde. Voorlopig staat Reims, waar met Wout Faes en Thibault De Smet nog twee Belgen rondlopen, op een teleurstellende zestiende plaats in de Ligue 1.

Eerder verving Thomas Kaminski, nog een ex-Buffalo, Hendrik Van Crombrugge in de selectie.