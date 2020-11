Olympisch kampioen Nicolas Pareja (36) gaat op pensioen en richt zich onder meer tot ex-club Anderlecht

Met pijn in het hart heeft Nicolas Pareja zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De Argentijn speelde twee seizoenen voor Anderlecht en voetbalde een aardig palmares bij elkaar.

"Vandaag moet ik een boodschap neerpennen die eigenlijk niemand wil schrijven. Sinds lange tijd lever ik in stilte een gevecht tegen een knieblessure om opnieuw te kunnen voetballen. Spijtig genoeg werd mij meegedeeld dat ik opnieuw onder het mes moet. Daarom, en in deze moeilijke coronatijden, wordt het te moeilijk om andermaal te revalideren en heb ik dus besloten om te stoppen met voetballen", deelde Nicolas Pareja meer op zijn Instagram.

In ons land is de Argentijnse verdediger het meest bekend door zijn passage bij RSC Anderlecht. Met paars-wit won hij tussen 2006 en 2008 een landstitel, een beker en twee supercups.

Olympisch goud

Anderlecht was zijn eerste station in Europa en van Brussel ging het naar Espanyol, Lokomotiv Moskou en Sevilla. Bij die laatste club kende hij zijn sportieve hoogtepunt, met maar liefst drie opeenvolgende zeges in de Europa League (2014-2016), al was zijn bijdrage in 2016 beperkt.

In 2010 speelde hij zijn eerste en enige wedstrijd voor de nationale ploeg van Argentinië. Die oefenpot tegen Brazilië won hij aan de zijde van Lionel Messi met 1-0. In 2008 was Pareja ook basisspeler bij de Argentijnse ploeg die goud pakte op de Olympische Spelen in China.

Na zijn afscheidswoord was er ook nog een bedankje aan het adres van Anderlecht.