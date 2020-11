Imke Courtois is duidelijk: "In hen zie ik het meest potentieel" en "Misschien moet hij stap naar buitenland zetten"

In de Jupiler Pro League zitten heel wat jonge talenten, waarvan sommigen deze week opnieuw mochten proeven van interlandvoetbal bij de Rode Duivels. Hoe moet het verder met de jonge talenten?

"Ik snap niet waarom iedereen de huidige lichting vergelijkt met de Next Generation Duivels. De opkomende generatie is goed, maar het is niet de klasse waar we de voorbije jaren hebben kunnen van genieten", is Imke Courtois duidelijk.

Toch ziet ze wel wat potentieel bij de nieuwkomers: "Castagne moet sowieso mee naar het EK en ik vind die Delcroix ook wel interessant. Verder zie ik het meeste potentieel in Verschaeren en De Ketelaere", aldus de gewezen Red Flame.

Mooie voetballer

"Zij kunnen aansluiting vinden bij de huidige generatie. Van Verschaeren vond ik dat al langer, maar De Ketelaere is ook een mooie voetballer. Verder zou ik al hard moeten nadenken wie ik wil meepakken naar het EK."

"Vanaken een stap naar het buitenland? Misschien klopt dat wel. Praet en Doku kunnen zich verder ontwikkelen in Engeland en Frankrijk."