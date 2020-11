Bondscoach Mathijssen ontgoocheld na mislopen kwalificatie: "We hebben het talent om onze voet naast de toplanden te zetten"

De Belgische beloftenploeg is er na een dramatische 0 op 6 niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor het EK U21. Bondscoach Jacky Mathijssen was zeer ontgoocheld na de verloren wedstrijd tegen Bosnië en de misgelopen kwalificatie.

De Belgen verloren dan wel van Wales, Moldavië en Bosnië, Mathijssen blijft overtuigd van de kwaliteit in zijn selectie. "We zouden mensen verbazen met ons talent", klinkt het bij Sporza. "We zouden op het EK kunnen winnen tegen heel wat grote landen en onze voet naast die van de toplanden zetten", zegt de bondscoach.

Dat bewezen de jonge Duivels dan ook door 6 op 6 te pakken tegen groepswinnaar Duitsland. "We moeten leren zeges te boeken tegen kleinere landen. Die zetten een organisatie neer en kruipen met 9 of 10 achter de bal, daar vinden we geen oplossing voor. Bovendien hebben we geen echte killer voorin. Bosnië strafte elke misser van ons af, voetbal is niet altijd eerlijk", besluit hij ontgoocheld.