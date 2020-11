Guus Hiddink wil als bondscoach van Curaçao naar WK in Qatar en heeft daar straffe tactiek voor

Bij Curaçao hebben ze een grote naam gestrikt om de nationale ploeg te leiden want Guus Hiddink trekt naar de Nederlandse Antillen.

Hiddink heeft ook meteen grote doelen met de ploeg want hij wil het WK van 2022 in Qatar halen. Curaçao moet zich kwalificeren via de CONCACAF in Centraal- en Noord-Amerika.

Hoe wil hij dat doen? Door Nederlanse spelers met Antiliaanse roots te overtuigen om voor de nationale ploeg van Curaçao te spelen. Voornamelijk spelers die geen kans maken om bij Oranje te spelen. Een daarvan is aanvaller Jürgen Locadia die nu in de MLS speelt. "Ik heb inderdaad een gesprek met hem gehad, we moeten het nog bekijken", zegt Hiddink in De Telegraaf.

Lange weg richting WK

Er zijn in de CONCACAF 3 tickets te verdienen voor het WK (en een vierde via een intercontinentale play-off). Curaçao zit in de eerste ronde in de groep bij Guatemala, Cuba, Saint Vincent en de Grenadines en de Britse Maagdeneilanden.

Daarna spelen ze een play-off tegen, hoogstwaarschijnlijk, Panama of de Dominicaanse Republiek. Als de die play-off winnen, moeten ze bij de top 3 (of 4) eindigen in de nacompetitie met Mexico, de Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica, Honduras en nog twee andere ploegen uit de eerste groepsronde.