Laatste versterkingen zijn er nog niet bij voor Charleroi tegen KAA Gent: "Ze hebben nog tijd nodig"

Charleroi staat voor een belangrijke wedstrijd in de Jupiler Pro League. De leider neemt het op tegen KAA Gent. De Carolo's zullen het wel nog zonder Flanagan en Teodorczyk, want de twee spelers hebben nog tijd nodig.

Karim Belhocine gaf een persconferentie en daarbij had hij het onder meer over Teodorczyk en Flanagan. Ze zouden allebei fysiek nog niet klaar zijn om dit weekend te spelen. "Teodorczyk is fit, maar nog niet klaar voor een officiële wedstrijd", aldus Belhocine.

"Flanagen loopt een beetje achter qua ritme, maar de dingen die we zagen voor we hem een contract hadden aangeboden, laat hij nu zien. Hij is een harde werker en zijn karakter past bij Charleroi", vertelde de trainer.