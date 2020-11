Virton schept gevaarlijk precedent voor KBVB en Pro League: "Aanpassen of het gaat rechtzaken regenen"

Bij Virton kraaiden ze gisteren victorie. De club kreeg gelijk van de Belgische Mededingingsautoriteit en mag in principe vanaf volgend seizoen weer in 1B spelen. Dat zet het licentiesysteem wel onder grote druk.

De uitspraak heeft de KBVB ongerust gemaakt. Er hangt hen immers ook nog een schadeclaim van 15 miljoen euro boven het hoofd en dat zou zuur zijn, want de winst uit de Nations League willen ze herinvesteren. Daarnaast komt ook de licentieprocedure onder druk te staan, want na Virton zou wel eens elke club die geen licentie krijgt naar de BMA kunnen trekken.

"De licentieprocedure ligt al jaren onder vuur", zegt specialist Sven Demeulemeester van Atfield in HLN. "Het opzet mag dan wel legitiem zijn, de toepassing ervan door de KBVB, maar ook het BAS is verre van coherent en staat op gespannen voet met het mededingingsrecht. Het was wachten op een club die het aandurfde naar het BMA te stappen. Hopelijk is dit het sein voor de KBVB en de Pro League om hun regels tegen het licht te houden en aan te passen. Anders zal het rechtszaken blijven regenen."