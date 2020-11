Philippe Montanier al bij al blij na late gelijkmaker: "Onverhoopt"

Standard is twee punten kwijt in de strijd om de Jupiler Pro League, maar al bij al toch tevreden gezichten bij de Rouches.

Standard leek af te stevenen op een zuur verlies tegen KAS Eupen, maar mag zijn doelman Arnaud Bodart danken voor een puntje.

Deze keer niet dankzij reddingen, maar door gewoon zelf te scoren in de allerlaatste minuut, goed voor de 2-2 eindstand.

Alles gegeven

"We hebben twee verschillende helften gezien", gaf coach Montanier achteraf aan. "Het was een ander gegeven met tien tegen elf."

"We hebben er als ploeg voor gestreden en dus kan ik blij zijn met dit onverhoopt punt in de laatste seconde. Het was een moeilijke taak, maar de spelers hebben alles gegeven."