Toptalent Coulibaly over zijn snelle ontwikkeling en de ploegmaat die hem het meest helpt

Na afgelopen weekend kent iedereen wel zijn naam: Ismaila Coulibaly, het toptalent van Beerschot. De 19-jarige Malinees blijft er echter rustig onder.

Nochtans heeft hij in een paar matchen zichzelf tot één van de grootste talenten in België gebombardeerd. “Ja. Ik ben zelf verrast dat het zo snel gaat. Krépin (Diatta) had ook meer tijd nodig bij Club Brugge. Ik had mezelf wel veel druk ­opgelegd en wilde er absoluut zo snel mogelijk staan. Maar bij Beerschot hebben ze me wel ­direct op mijn gemak gesteld en me geholpen mijn niveau te ­vinden. Ik merk nu dat ik elke dag beter word. Met de bal ben ik goed, maar fysiek is er nog werk aan de winkel", zegt hij in GvA.

Niet enkel hij, maar ook zijn kompanen Tom Pietermaat en Ryan Sanusi krijgen veel lof. “Ja, we vormen een goed en ­tactisch sterk trio. Pietermaat is direct na mijn komst met mij ­komen praten. Het maakt hem niet uit dat ik eigenlijk een ­concurrent ben. 'Ik wil je helpen beter te worden', zei hij. En dat doet hij ook écht. Na de derby ­tegen ­Antwerp, waar hij niet kon spelen, stuurde hij me nog een ­berichtje om me te feliciteren met mijn match. Echt heel knap. Hij is samen met Reda en Bamba een van degenen met wie ik het meest close ben in de kern.”