Jorge Simao maakt een prima start met drie belangrijke punten, is Moeskroen helemaal terug?

Jorge Simao wist in zijn tweede wedstrijd al meteen de drie punten te pakken met zijn nieuwe ploeg Moeskroen. Op het veld van Cercle Brugge werd er met 1-2 gewonnen. Met drie punten uit twee matchen kunnen we spreken over een goede start van de Portugese trainer.

Tegen een efficiënt Genk lukt het nog niet voor Moeskroen. 'Uitstel is geen afstel' zal de Portugees gedacht hebben, want in de inhaalwedstrijd tegen Cercle Brugge lukte het wel voor Moeskroen. Na elf speeldagen was het de eerste overwinning voor Moeskroen.

De 44-jarige coach was in zijn vaderland al actief bij Sporting Braga en Boavista. Afgelopen seizoen was hij trainer is Saoedi-Arabië.

Veelbelovende woorden van kapitein Ciranni

In ElevenCorner sprak de jonge Belg over de verschrikkelijke periode met de vele besmettingen en over de nieuwe trainer. "Iedereen is uit quarantaine en we zijn opnieuw met een volledige groep aan het trainen. Er moest in de club wel iets veranderen en meestal beginnen deze veranderingen met een nieuwe coach. Ik denk wel dat Simao de juiste man op de juiste plaats is. Ik merk aan de groep dat er meer motivatie en vertrouwen is", aldus Alessandro Ciranni.

Moeskroen heeft nu zes punten na elf wedstrijden en staat op de laatste plaats. Waasland-Beveren telt twee punten meer. Sint-Truiden staat op de zestiende plek en telt vier punten meer. Er is dus zeker nog wat inhaalwerk voor Moeskroen, maar ze zijn alleszins goed begonnen.