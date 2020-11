Kapitein van Ajax en Kevin De Bruyne moeten enkel Kylian Mbappé laten voorgaan in Champions League

De Serviër Dusan Tadic maakte pas in het seizoen 2018-2019 zijn debuut op het kampioenenbal, maar na woensdagavond prijkt hij qua aantal assists wel naast Kevin De Bruyne in de statistieken van de CL.

Sinds de jaargang 2018-2019 strooit de vleugelspeler, die ook dikwijls als spits wordt uitgespeeld, met assists in de CL. In de 3-1 overwinning gisteren tegen het Deense FC Midtjylland was hij weer goed voor twee stuks. In deze periode doet enkel het Franse wonderkind Mbappé beter met twaalf stuks.

Tadic heeft zich gisteren wel naast Kevin De Bruyne gehesen. Beide spelers hebben nu elk tien assists gegeven in de CL sinds het seizoen 2018-2019. In het lijstje staan trouwens nog enkele mooie namen zoals Joshua Kimmich en Angel Di Maria die hun ploegmaats bij respectievelijk Bayern München en Paris Saint-Germain negen keer konden voorzien van een beslissende pass.