Kompany wil "klein beetje" uitleg geven over Nilis: "Ik keek geweldig naar hem op"

Anderlecht kondigde vandaag aan dat Luc Nilis een paar weken komt meedraaien bij de technische staf van de club. Uiteraard wilde iedereen wel weten hoe Vincent Kompany dat precies ziet evolueren, maar die wou er momenteel nog weinig over kwijt.

Kompany wou eigenlijk enkel over Standard spreken, maar begreep ook dat zulk nieuws enige commentaar vereiste. "Nilis als stagiair? Dat is al een volledig verkeerde terminologie. Hij is een clubicoon die zijn kennis kan delen met staf en spelers. In die optiek is het een geweldige opportuniteit om hem uit te nodigen om een tijd lang zijn kennis te komen delen."

Kompany kijkt er wel naar uit. "Het is een speler waar ik geweldig naar opkeek als jonge speler. Die luxe hebben we als Anderlecht zijnde, we hebben veel goeie spelers die de trui gedragen hebben. Maar nu over de Clasico aub. Volgende week wil ik er meer over zeggen."