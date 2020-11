Staat er nog een mooie transfer klaar voor Stef Peeters?

In de wedstrijd tegen Charleroi strooide hij nog met fantastische passes. Stef Peeters is als spelverdeler niet meer weg te denken uit de ploeg van Beñat San José. Als Peeters zo blijft spelen, zal hij vast wel interessant worden voor de grotere clubs.

Stef Peeters, de ondertussen toch al 28-jarige middenvelder, speelt een prima seizoen in Eupen. In de wedstrijd tegen Charleroi was hij nog betrokken bij twee van de drie goals. Nadien werd hij uitgeroepen als man van de match. De Limburger doet het goed in Eupen en laat zijn ploeg echt wel voetballen.

Onmisbaar

In dertien wedstrijden kwam hij alle keren aan de aftrap. Stef Peeters werd in geen enkele wedstrijd gewisseld en kon zo alle mogelijke minuten spelen. Een statistiek die aantoont hoe belangrijk hij is voor Eupen.

Inzicht en techniek

De techniek die Peeters weet te etaleren is van grote klasse. Met zijn visie weet hij waar de bal naartoe moet en met zijn uitstekende techniek kan hij dit moeiteloos uitvoeren. De rol als spelverdeler is hem op het lijf geschreven.

Anderlecht, Club Brugge, Standard... ?

Sinds zijn overstap in 2011 naar de eerste ploeg van KRC Genk heeft Stef Peeters al voor veel clubs gevoetbald. Zo was Peeters in België al speler van STVV, Zulte Waregem en Cercle Brugge. Afgelopen zomer betaalde KAS Eupen nog 700.000 euro voor de aanvallende middenvelder.

Met zijn 28 lentes mag een toptransfer niet meer lang op zich laten wachten. Als Peeters op dit niveau blijft spelen, kunnen we ons niet van het idee ontdoen dat er ongetwijfeld interesse zal zijn vanuit onze topclubs.