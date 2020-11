Uitsluiting Vranckx zindert na KVM - Beerschot na: "Honderd procent rode kaart" vs "Arbitrage niet voldoende"

De uitsluiting van Aster Vranckx op het uur: het bleek hét kantelmoment in de wedstrijd tussen KV Mechelen en Beerschot. Malinwa leek alles onder controle te hebben, maar nadien ging het nog van 2-1 naar 2-3. Bij Beerschot vonden ze de rode kaart terecht, bij KV Mechelen niet.

Hernán Losada was de eerste die zich na de wedstrijd uitsprak over de fase. "Aster Vranckx heeft niet de intentie om zo'n trap uit te delen, maar gezien de beelden is het honderd procent een rode kaart", aldus de Argentijn. "Als het andersom was, zou hij het wel anders zien", ging zijn collega-coach Wouter Vrancken daar niet mee akkoord. "Als je uitglijdt... Voor mij is het geen rode kaart."

Jordi Vanlerberghe nam het in een vurig betoog op voor voor Aster Vranckx. "Op beelden lijkt de intensiteit altijd erger dan in de wedstrijd zelf. Bij Oostende heb ik zelf het been van Birger Verstraete gebroken. Dat was ook heel onbewust. Op de bal trappen gaat niet als je been niet doorzwaait. Het gaat gewoon niet om je been dan op de grond te houden."

Wel wil de centrale verdediger van KV Mechelen de mogelijke ernst van die fase niet onderschatten. "Het was een felle en zware fout. Met de manier waarop daar wordt mee omgegaan, ben ik niet akkoord. Als de VAR de ref naar het scherm roept, moet hij rood geven. Die dingen moeten beter aangevoeld worden. Aster heeft helemaal de bedoeling niet om die fout te maken."

Ook de scheidsrechterlijke beslissingen nadien werkte KV Mechelen op de zenuwen. "Nadien kregen we bij quasi elke fout meteen geel. Terwijl Beerschot toen het voor stond in de eerste helft dertig seconden per inworp nam. Daar wordt dan niet van gezegd. We hadden het gevoel dat we benadeeld werden en dat is ook gebeurd. De arbitrage was niet voldoende."

Dat zal zeker ook het gevoel geweest zijn bij de Mechelse bank, dat het regelmatig aan de stok had met de spelleiding. Wouter Vrancken kreeg zelf geel. "Ik vroeg: kun je je communicatie niet verzorgen? Dat mag blijkbaar ook niet, daarvoor heb ik geel gekregen." Zijn assistent Frederik Vanderbiest werd zelfs op rood getrakteerd.