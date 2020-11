Het werd een verjaardag in mineur voor doelman Thomas Didillon: "Sorry dat je er vijf heb tegen gekregen!"

Het werd een verjaardag om snel te vergeten voor Thomas Didillon. De doelman van Cercle Brugge moest namelijk vijf keer de bal in zijn eigen netten gaan zoeken. Theo Bongonda heeft na de wedstrijd dan ook al lachend zijn verontschuldigingen aangeboden.

Theo Bongonda zit in een uitstekende vorm. De aanvaller zit aan 9 doelpunten in 10 wedstrijden, maar vooral in de laatste wedstrijden is hij goed bij schot. Zo scoorde hij 8 keer in de laatste 5 wedstrijden.

Na de wedstrijd had Bongonda verontschuldigingen voor zijn ex-ploegmaat Thomas Didillon. De doelman kreeg 5 tegendoelpunten op zijn verjaardag. Bongonda vertelde het bij Eleven Sports. "Hij is een goede doelman. Het is jammer dat hij moest vertrekken. Een gelukkige verjaardag en sorry dat je vijf doelpunten hebt tegen gekregen", zei Bongonda.