Wim De Decker hoopt na 7 op 9 in competitie dat knop van Rode Ster wordt omgedraaid: "Dán zullen we het echte Gent zien"

AA Gent kreeg op donderdag opnieuw een tik tegen Rode Ster Belgrado, op zondagnamiddag volgt tegen Zulte Waregem alweer een nieuwe partij. "We hopen snel op volle sterkte te zijn", blikte Wim De Decker vooruit.

"Laurent Depoitre is de groepstrainingen aan het hervatten, maar we gaan het dag per dag moeten bekijken", aldus Wim De Decker in aanloop naar het duel tegen Zulte Waregem.

"Tim Kleindienst heeft het goed zitten gehad, maar ook hij is stilaan aan het terugkeren. Het is wel duidelijk dat we vrij snel terug van hen kunnen gebruikmaken. Dan gaan we het echte Gent kunnen zien."

Beide spitsen zitten alvast wél in de selectie, in tegenstelling tot Yaremchuk die voorlopig nog in isolatie zit na een coronageval. "Rode Ster? Elk verlies is pijnlijk. We hadden het gevoel dat we recht hadden op meer en dat niet kregen. Maar we willen er in de competitie iets van maken en daarin hebben we 7 op 9."

Bij de bezoekers geen Jannes Van Hecke, maar verder is de hele kern wel beschikbaar. Dury blikte ook vooruit op de webstek van Essevee: "Ze hebben een kern die top is voor België. Gent gaat eruit komen, maar ik hoop pas na de match van zondag."

