🎥 De uitsluiting die de taak van de Zebra's nog moeilijker maakte

Nadat ze met tien verder moesten, is het Charleroi niet meer gelukt om in de wedstrijd te komen.

Weer een avond die eindigt in mineur voor Sporting Charleroi. De troepen van Karim Belhocine kregen in nog voor de pauze twee harde klappen te verwerken: de openingstreffer van Koita en de uitsluiting van Ilaimaharitra.

Toch had scheidsrechter D'Hondt in eerste instantie het gevoel dat een hele kaart voldoende was. Maar na een VAR-interventie en het herbekijken van de beelden, werd het toch een rode kaart voor de middenvelder uit Madagascar. Niet onlogisch aangezien het een gevaarlijk gebaar was.

Maar met z'n tienen en met de rug tegen de muur slaagde Charleroi er toch in om kansen te creëren tegen de inmiddels ex-rode lantaarn. "In de tweede helft waren we met tien heel aanwezig", klonkt het bij Belhocine.