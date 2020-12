Vormer kiest de beste vijf spelers waarmee hij samenspeelde: één huidige Bruggeling, één ex-Bruggeling en een ex-Rode Duivel

Ruud Vormer speelt vanavond zijn 500ste wedstrijd in het profvoetbal. Het decor daarvoor kon wel heel wat minder mooi zijn: tegen Zenit om zich te plaatsen voor de Europa League na Nieuwjaar. In die 500 wedstrijden heeft hij wel al met wat spelers samengespeeld. De beste vijf...

Vormer mocht van HLN de beste vijf spelers kiezen waarmee hij al de kleedkamer deelde. "Hmmm... Hans Vanaken - die kennen jullie wel, hé.En Moussa Dembélé (ex-AZ, nu Guangzhou R&F, red.) ook. Hoe goed die kan dribbelen en de bal kan afschermen... Ze hebben hem niet toevallig eens een tovenaar genoemd", zegt hij in de krant.

"Graziano Pellè (ex-Feyenoord, nu Shandong Luneng Taishan, red.) mag er ook bij! Die schoot de ballen zonder nadenken binnen. En hij is een goed aanspeelpunt. Achterin ga ik voor Stefan de Vrij (ex-Feyenoord, nu Inter), een heel degelijke verdediger die nooit geblesseerd is. En dan heb ik nog een keeper nodig, zeker? Of hoeft dat niet? Nee? Dan kies ik 'Joske' Izquierdo. Voor zijn snelheid. En voor de sfeer in de kleedkamer."