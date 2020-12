Jelle Van Damme geeft zijn pronostiek voor Play-off 1: "Deze vier ploegen zie ik het halen op einde van seizoen"

Hij heeft momenteel voldoende tijd om het voetbal te volgen en dus laat hij via Sporza graag even zijn licht schijnen over de huidige gang van zaken in de Belgische competitie en de top vier die hij verwacht op het einde van dit seizoen.

De afwezigheid van publiek heeft volgens Van Damme zeker zijn invloed op zowel spelers als op de resultaten. Vooral in Luik lijkt dat toch een groot nadeel te zijn. "Ze missen soms passie en karakter en kennen hoogtes en laagtes, maar al bij al doen ze het nog niet zo slecht." Vincent Kompany ziet hij bij Anderlecht slagen: "Hij heeft nog een beetje tijd nodig, maar op termijn zie ik het daar in orde komen." Wie er kampioen wordt valt moeilijk te voorspellen, maar aan een gokje voor Play-off 1 wil hij zich wel wagen: Club Brugge, Genk, Antwerp en Beerschot. De huidige top 4 dus. "Bij Club is de druk het grootst, Genk staat er plots op kousevoeten, Antwerp heeft een metamorfose ondergaan en Beerschot is de verrassing." Zelfs met een dipje ziet hij de promovendus de eerste vier nog halen.