Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 15!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week de jonge Rémy Descamps. Hij houdt Penneteau uit doel bij Charleroi en pakte tegen Kortrijk uit met enkele goede reddingen, stopte een elfmeter van Mboyo en zorgde met een clean sheet voor een puntje voor de Zebra's. Ook Bodart en Defourny keepten sterk overigens, het was een duidelijk Waals weekend qua goalies.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie personen. Wuytens zorgt al enkele weken voor rust achterin bij Waasland-Beveren en dat levert heel wat punten op, terwijl Munoz zeer sterk was voor KRC Genk en ook zorgde voor enkele knappe assists en veel aanvallend werk. Sandy Walsh scoorde namens KV Mechelen.

Middenveld

Op het middenveld was Stef Peeters niet voor het eerst dit seizoen primordiaal voor KAS Eupen, terwijl Xavier Mercier de draaischijf van OH Leuven was - met Sowah en Henry als afwerkers van dienst zoals vaak. D'Arpino is dan weer de stille kracht van KV Oostende, die AA Gent aan banden wist te leggen met heel goed storend werk.

Aanval

Onuachu scoorde opnieuw twee keer voor KRC Genk en blijft zo werken aan zijn statistieken, terwijl Lang een zeldzaam hoogtepuntje was bij Club Brugge. Gianno Bruno was dan weer goed voor een doelpunt voor Essevee tegen Anderlecht. En Koita zit met vier goals in drie wedstrijden ook in supervorm.

Dat levert dan onderstaand elftal op: