Van den Brom krijgt nieuwe motivatietechniek voor topschutter Onuachu in de schoot geworpen: "Ik moet gewoon een foto van Wes ophangen in de kleedkamer"

Veertien goals in veertien wedstrijden, ofwel één goal om de 77 minuten. Dat zijn de straffe cijfers die Paul Onuachu kan voorleggen bij Racing Genk. We moeten al even teruggaan in de tijd om iemand te vinden die dergelijke statistieken liet optekenen voor de Limburgers.

In Extra Time wist Filip Joos te vertellen dat Wesley Sonck net iets beter deed in zijn periode met Genk met één goal om de 75 minuten. Van den Brom wist meteen wat te doen om zijn Nigeriaanse spits te blijven motiveren. "Hiermee red jij mijn hele week", lacht Van den Brom. "Ik moet gewoon een foto van Wes ophangen in de kleedkamer."