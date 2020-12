Philippe Clement heeft geen voorkeur voor een tegenstander in de Europa League: "Voor jullie ben ik op dat vlak een saaie trainer"

Maandag staat de loting van de Europa League op het programma. Club Brugge kan onder meer met Benfica, Rijsel en RB Salzburg tegen enkele mooie clubs geloot worden. Philippe Clement is daar echter niet mee bezig.

De trainer van Club Brugge vertelde het op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Antwerp. "Voor jullie ben ik op dat vlak een saaie trainer, want ik heb geen voorkeur. Ik heb andere dingen te doen, dus ik steek in zo'n dingen niet veel tijd."

Philippe Clement kwam ook nog even terug op de uitschakeling in de Champions League. "Er was ontgoocheling en dat toont de ambities. We mogen terugkijken op een sterke Europese campagne", aldus de trainer van Club Brugge.