Antwerp kan opgelucht ademhalen in aanloop naar de topper tegen Club Brugge: Pieter Gerkens opnieuw inzetbaar

Zondag staat er de belangrijke topper tussen Antwerp en Club Brugge op het programma. Trainer Ivan Leko kreeg uitstekend nieuws te horen in aanloop naar de wedstrijd.

Donderdag werd er in de Europa League nog met 2-0 verloren van Tottenham Hotspur, toch zal The Great Old zich voldoende kunnen opladen voor de topper tegen Club Brugge. Het kreeg vrijdagmiddag ook meteen goed nieuws te horen.

Alle Antwerp-spelers slaagden voor hun coronatests. Ivan Leko kan dus opnieuw rekenen op de diensten van Pieter Gerkens. De middenvelder miste vorige week door een positief resultaat het duel op Genk. Gerkens streek deze zomer neer op Den Bosuil na een teleurstellende periode bij Anderlecht. Hij toonde meteen zijn kwaliteiten en behoort tot één van de vaste basispionnen bij Antwerp.