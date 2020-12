Hoofdrolspelers bevrijdende Gentse doelpunt reageren: "Hein is een grote meneer, van hem kan ik leren" en "Nu wél vertrouwen"

KAA Gent hield de punten thuis tegen Standard. Met dank aan Roman Yaremchuk, die in de slotfase op aangeven van Niklas Dorsch de 2-1 over Bodart wist te liften. De hoofdrolspelers reageren.

AA Gent maakte voor het eerst dit seizoen een achterstand goed: "We geloofden erin dat we het konden rechtzetten. Of dat in het verleden dan niet zo was? Het is nu niet het moment om naar het verleden te kijken", aldus Niklas Dorsch.

Hij wilde de eerdere coaches van dit seizoen dus niet onder de bus gooien: "We moeten vooruitkijken. We zijn nu goed bezig en moeten nu focussen op de toekomst. Het geloof is er, nu moeten we dat opnieuw kunnen laten zien."

Loftrompet

Roman Yaremchuk haalde de loftrompet boven voor Vanhaezebrouck: "Hij zet ons onder druk om de tegenstander onder druk te zetten. Hij is echt een grote meneer, van hem kan ik veel bijleren en progressie maken."

"Er is veel veranderd met de komst van de nieuwe coach. Hopelijk is dit een nieuw verhaal, een nieuwe start."