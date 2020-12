Holzhauser: "Had ik het geweten was ik niet gekomen, maar achteraf gezien is het voor mij niet zo slecht geweest"

Raphael Holzhauser zat vorig seizoen nog in 1B, maar daar hoorde hij natuurlijk niet thuis. Bij Beerschot gingen ze ervan uit dat ze naar 1A gingen trekken na 'Propere Handen', maar dat gebeurde niet. Voor de Oostenrijker een behoorlijke klap.

Holzhauser werd overtuigd door de sfeer op het Kiel. "Er waren ook aanbiedingen uit Griekenland en Turkije, maar ik was drie keer naar Beerschot gaan kijken, de club en de beleving spraken me aan. Maar het was natuurlijk niet de bedoeling om in tweede te spelen; toen ik tekende ging ik ervan uit dat ze in eerste zouden uitkomen, anders was ik niet gekomen", zegt hij in S/V Magazine.

Toch heeft dat jaartje 1B hem geen windeieren gelegd. "Toen dit toch niet zo bleek te zijn, was dit voor mij een grote schok. Anderzijds is dat jaar in 1B voor mij niet zo slecht geweest; je wordt robuuster, lichamelijk sterker, je leert meer van je afbijten. Voor mijn ontwikkeling is dat seizoen niet slecht geweest."