Analyse Drie factoren waarom het bij Gent plots wél draait: "Als mijn kinderen op hun examen op andere manier tot juiste oplossing komen, krijgen ze ook hun punten"

Maandenlang leek voor KAA Gent niets te lukken. Spelers zaten na een (vroege) achterstand steevast in zak en as. Kansen werden vooraan gemist, achterin werd elk foutje afgestraft. Plots is dat (even) niet meer het geval. Waar ligt dat aan? Enkele belangrijke factoren/actoren.

De factor Vanhaezebrouck Uiteraard mogen we de factor Hein Vanhaezebrouck niet minimaliseren. Het is geen toevel dat zowel Yaremchuk, Dorsch als Ngadeu (lees het HIER en HIER nog eens na!) ondertussen zich al erg positief over hun nieuwe coach uitlieten. Allen roemden ze de manier van aanpakken van Vanhaezebrouck, die meteen iets heeft neergezet waar de spelers de vruchten van plukken. Zowel tactisch als conditioneel zie je dat ook meteen in de manier waarop de Buffalo's nu spelen. "90 minuten die hoge pressing voeren, dat is zeker niet simpel", beseft ook Castro-Montes, goalgetter tegen Waasland-Beveren. "Maar de coach staat daarvoor bekend en dan weet je wat je moet doen. Iedereen weet wat hij moet doen binnen de ploeg, dat zorgt voor duidelijkheid." De factor psychologie Met Vanhaezebrouck is er bovendien een coach gekomen die ook geloof in eigen kunnen in de rangen heeft gebracht bij AA Gent. Hij is de man van geven en nemen, van het psychologische spel met tegenstanders en zijn ploeg, die een groep met een bulderende speech ook het gevoel kan geven dat ze geloven wat hij vertelt. We willen Wim De Decker zeker niet afschieten, want het is duidelijk dat hij wel degelijk zijn kwaliteiten heeft. Maar een groep die al diep zat in handen krijgen was voor zijn manier van aanpak misschien een vergiftigd geschenk. De factor geluk En dan is er natuurlijk nog de factor geluk. Heymans die een bal op de lat poeiert, een foutje achterin dat dezer weken door Standard noch Waasland-Beveren wordt afgestraft: dat was in het verleden telkens anders. Coach zit er natuurlijk voor iets tussen, maar het is ook wat toeval en geluk

Tegen Standard leverde een half mislukte variant op een hoekschop via Ngadeu alsnog een assist op: "Mijn zoon en dochter zijn goed aan het studeren momenteel. Als ze op het examen het op een andere manier doen, maar de oplossing is juist, dan krijgen ze ook hun punten", aldus Vanhaezebrouck daarover.

En ook tegen Waasland-Beveren zag de coach dat het zeker anders had kunnen lopen. "De trainer zal er zeker voor iets tussenzitten natuurlijk, maar het is soms ook wat meeval. In andere matchen kregen we het doelpunt tegen, nu hadden we die meeval wel", besloot Castro-Montes.