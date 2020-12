Witte rook op de Bosuil? Absolute sterkhouder staat op het punt om aflopend contract te verlengen

Lior Refaelov is dé architect van Antwerp FC. De Israëliër is logischerwijs dan ook één van de favorieten om de Gouden Schoen te winnen. En dat met een aflopend contract...

In theorie is Lior Refaelov vrij om in januari een contract te tekenen bij een andere club zonder Antwerp FC daar van op de hoogte te brengen. In praktijk zal de 34-jarige middenvelder binnenkort zijn krabbel zetten onder een nieuwe overeenkomst bij de Great Old.

De onderhandelingen zijn inmiddels al opgestart, maar een akkoord is er nog niet. Rafa wil logischerwijs - hij is 34 en moet sportief én financieel zaakjes doen - het onderste uit de kan halen. Bovendien kan de Israëliër zijn prestaties van de voorbije seizoenen uitspelen.