Tegenstander van Antwerp in Europa is niet langer 'ongeslagen machine'

Rangers FC heeft pas voor het eerst dit seizoen verloren en dat in de 28e wedstrijd, verspreid over alle competities. St. Mirren was met 3-2 te sterk in de Schotse League Cup.

De ploeg van Steven Gerrard maakte dit seizoen al heel wat slachtoffers, waaronder ook Standard in de heen- en terugmatch in de poulefase van de Europa League. Rangers is de tegenstander van Antwerp in de 1/16 finale van de Europa League in februari.