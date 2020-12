AA Gent maakt zich na zes op zes op voor trip naar Club Brugge: "Zonder druk? Zelfs in het cafévoetbal is er druk"

De Buffalo's leven op hoop na de recente zes op zes en het geleverde spel. Zondag krijgt AA Gent een stevige test voorgeschoteld. Dan gaan de Buffalo's immers op bezoek bij Club Brugge, dat geruisloos een zestien op achttien liet optekenen. De tussenspurt bracht ze weer op kop van de rangschikking.

Na de recente zes op zes kan AA Gent zondagmiddag met een gerust gemoed naar het Jan Breydelstadion afzakken. Of toch niet? "Zonder druk voetballen bestaat niet in het professioneel voetbal. Iedere match is belangrijk, zeker in zo'n spannende competitie zoals we die dit seizoen kennen. Alles hangt dicht bij elkaar, alleen Club Brugge neemt afstand. Ik herinner me van heel lang geleden dat er zelfs in het cafévoetbal druk is", lachte Hein Vanhaezebrouck vrijdagochtend op de persconferentie.

Na enkele ellendige maanden zien ook de fans van de Buffalo's licht aan het einde van de tunnel. AA Gent speelde bij momenten het dominante, aanvallende voetbal van weleer. "Het is een goede zaak dat onze supporters terug een beter gevoel hebben. Het is de job van de spelers en staff om daarvoor te zorgen. Zonder supporters is er geen voetbal. Uiteindelijk is het voor hen dat we het doen", aldus HVH.

Al wordt het ongetwijfeld een vreemde gewaarwording komende zondag, een 'Slag van Vlaanderen' zonder fans. "Voor heel veel ploegen is de wedstrijd tegen Club Brugge een van de topmomenten van het seizoen. Dus ja, onze spelers kijken er zeker naar uit. En dat zal ook voor onze fans, gezien de rivaliteit met Club Brugge, zeker het geval zijn."