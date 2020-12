🎥 Sprankeltje hoop voor Michel Vlap? Vrijdag gedegradeerd tot derde keus bij Anderlecht, daags nadien scoort hij fraai doelpunt in een oefenwedstrijd

Het zit Michel Vlap echt niet mee bij Anderlecht. Vrijdagavond zat hij de volledige wedstrijd op de bank, meer zelfs hij werd door Vincent Kompany gedegradeerd tot derde keus in de selectie. Daags na de verloren partij tegen Charleroi pakte de Nederlander uit met een fraai doelpunt

Michel Vlap worstelt nu al een tijdje met zichzelf en kreeg op bezoek bij Charleroi een nieuwe mentale tik te verwerken. Eender deze week startte hij nog in de basis tegen KV Oostende, maar vrijdag verhuisde hij weer richting de bank voor de nog maar net herstelde Percy Tau. De Nederlander heeft Vincent Kompany duidelijk nog niet kunnen overtuigen. Hij bleef dan ook de volledige wedstrijd op de bank zitten.

De aanvallende middenvelder keek leedzaam toe hoe hij zelfs werd gedegradeerd tot derde keus in de selectie. Antoine Colassin, die sinds augustus niet meer in actie kwam voor paars-wit, stak hem in de pikorde voorbij en mocht nog een kwartier meespelen. Het einde voor de man van acht miljoen bij Anderlecht?

Zaterdag kwam Michel Vlap in actie tijdens een oefenwedstrijd. Daar pakte de Nederlander uit met een schitterend doelpunt. Hij schilderde een vrije trap mooi voorbij de doelman.