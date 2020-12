Verheyen kritisch voor bepaalde clubkeuzes: "Dat soort spelers neemt plaats af van jonge Belgen in kern" en "Daar zou ik beloftenteams integreren"

Gert Verheyen is na zijn coachwerk bij de Belgische U19 en KV Oostende ondertussen al eventjes fulltime analist. In die hoedanigheid is hem iets opgevallen.

Zo ziet Verheyen dat er heel wat jonge buitenlanders in de kernen zitten bij de Belgische clubs, die niet of weinig tot spelen toekomen. "Elk team heeft er gemiddeld wel drie, vier. Dat zijn mensen die de plaats innemen van een jonge Belg", aldus Verheyen in Het Nieuwsblad. "In de kern hé, niet eens op het veld." Beloften in 1 Amateur? En hoe noemde ook meteen een aantal namen: "Sibbick, Jalloh, Ava Dongo, Ali Mohamed, Melvin Sitti, ... Ken je die namen?" Voor Verheyen verdienen de Belgische jonkies meer kansen: "Ik zou Belgische beloftenteams integrereren in de Eerste Amateurklasse. Dat is hun niveau, niet 1B waar ze alles verliezen."