Dury stelt duidelijk doel voor einde 2020, Clement neemt lockdownfeesters gewoon op in kern in match op leven en dood

Zulte Waregem en Cercle Brugge staan met 18 punten broederlijk naast elkaar in de stand in de Jupiler Pro League. Beide teams hopen op puntenwinst in de eindejaarsperiode.

"Ik mik op 22 punten bij de jaarwisseling", aldus Francky Dury voor het treffen met Cercle Brugge op de webstek van Essevee.

Dat betekent dat de club 4 op 6 moet pakken tegen Cercle Brugge en in Eupen: "Uit de situatie die we komen zou dat niet slecht zijn. Het zou ook een enorme boost geven voor onze drukke kalender in januari."

Bij Cercle Brugge ging het vooral over een lockdownfeestje deze week. De drie betrokken spelers (Kanouté, Marcelin en Musaba) zitten wel in de wedstrijdkern voor het treffen aan de Gaverbeek.

Ze zijn nu eenmaal niet echt meteen te missen, want ook Cercle Brugge zit in lastig vaarwater. "Na een zege uit acht wedstrijden is het normaal dat je zakt in het klassement", aldus Paul Clement.