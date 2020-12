Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 19!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Marko Ilic. Hij hield met heel wat knappe reddingen de nul voor Kortrijk tegen AA Gent op weg naar een levensbelangrijke driepunter. Ook Louis Bostyn (Essevee), Mike Vanhamel (Beerschot) of Koffi (Moeskroen) hadden een prima weekend overigens.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Olivier Deschacht zorgde voor een prima assist op het winnende doelpunt van Dompé en was bovendien opnieuw 90 minuten lang een onverzettelijke krijger. Bij Oostende scoorde Theate, terwijl hij ook goed was voor heel wat verdedigend sterk werk. Nurio was het lichtpuntje van de Buffalo's achterin en begint zich stilaan in zijn sas te voelen.

Middenveld

Op het middenveld was Joachim Van Damme opnieuw dé vereenzelviging van de kracht en sterkte van KV Mechelen. Benchaib hield lange tijd het middenveld van Antwerp aan de rol met een stevige prestatie, de inbreng van Juklerod zorgde dan weer deels mee voor de ommekeer op De Bosuil.

Aanval

Noa Lang was met twee goals en een assist levensbelangrijk voor Club Brugge, terwijl Suzuki met een doelpunt en assist hetzelfde deed voor STVV. Frey bewees dan weer dat je niet moet scoren om als spits van waarde te zijn, idem dito voor Nmecha bij Anderlecht.

Dat levert dan onderstaand elftal op: