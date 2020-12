Update kerstactie: shirt van Simon Mignolet brengt voorlopig het meeste op, top 3 speelt bij Club Brugge

De Pro League heeft een kerstactie georganiseerd voor Younited Belgium. Daarbij kan u bieden op uw favoriete shirt uit de Jupiler Pro League. Het shirt van Simon Mignolet brengt voorlopig het meeste op, want er is al 780 euro geboden op het shirt van de doelman van Club Brugge.

Toch kan Mignolet nog van de troon gestoten worden, want het shirt van Noa Lang brengt voorlopig 775 euro op. Charles De Ketelaere, Ruud Vormer (beide 750 euro) en Ritchie De Laet (479 euro) vervolledigen de top 5.

Kerstactie update! Momenteel is het shirt van @SMignolet het populairst! Wordt hij nog ingehaald door Noa Lang of zal @de_laet_r toch het hoogste bod halen? Jij beslist tot en met 30 december!



👉 Bied mee via https://t.co/zIyRM4baIl en steun @YounitedBelgium! pic.twitter.com/bRlWYodW8L