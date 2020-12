Anderlecht hakt coronaknoop definitief door en maakt plan voor 2021 bekend

De coronacrisis en de coronamaatregelen hebben er in alle geledingen van het voetbal op ingehakt. En dat heeft nu ook zijn gevolgen voor RSC Anderlecht.

Een buitenlandse stage? Die piste was al snel verlaten. Maar een ministage in eigen land, bijvoorbeeld in Tubeke zoals voor de start van het seizoen? Dat was nog een optie.

Maar RSC Anderlecht heeft nu de knoop doorgehakt en zal op Neerpede blijven, waar het wel enkele extra activiteiten zal organiseren in de korte winterstop.

Neerpede

Het ligt in de lijn der verwachtingen, want CEO Karel Van Eetvelt had die plannen anderhalve maand geleden al eens uit de doeken gedaan.

"We gaan bekijken hoe we het kunnen organiseren binnen ons eigen trainingscentrum", had hij toen al een duidelijk signaal gegeven.