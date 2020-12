CIJFER VAN DE WEEK: 2.283.418: "Een echte kampioen is een winnaar, ook als hij verliest"

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week blikken we graag nog even terug op wat we in het coronajaar 2020 allemaal zijn tegengekomen aan goede en slechte dingen.

Zo moesten we ook afscheid nemen van Johnny Voners, die we uiteraard vooral kennen van FC De Kampioenen, waar hij doelman/sergeant Xavier Waterslaeghers speelde.

Best bekeken programma 2020

Een kerstspecial om hem uit te wuiven werd door liefst 2.283.418 mensen afgelopen weekend bekeken. Dat is meteen een record voor 2020.

Enkel De Rode Duivels doen beter sinds de cijfers steevast worden bijgehouden via het CIM. Programma's die meer dan 2 miljoen kijkers trekken zijn sowieso erg zeldzaam.

5 minutes into FC De Kampioenen-kerstspecial and already crying — Sara Courteyn (@courteyn_sara) December 25, 2020

kerstspecial FC De Kampioenen, meest bekeken programma van 2020, doesn't this say enough about how Belgians are? — OMiataChambrang (@Omiatachambrang) December 28, 2020

Er was wel de nodige kritiek op de aflevering, zeker onder de analisten en kenners. Voor hen was het hoog tijd dat Vlaanderen de reeks loslaat.

De acteerprestaties waren volgens de recensenten niet om naar huis te schrijven, het beste is eraf, het moet een misverstand zijn klonk het. Onder de fans waren de kritieken dan weer lovend. Een erg emotionele aflevering vonden zij het.