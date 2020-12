Transfernieuws en Transfergeruchten 30/12: Nainggolan - Wilshere - Van Bommel - Denswil - Dybala - Mæhle - Da Silva Costa - Preciado Quiñónez

KRC Genk vist in gekende vijver voor nieuwste aanwinst: "Dat heeft de deur voor ons daar opengezet, we staan er heel sterk"

Racing Genk zag Joakim Maehle naar Atalanta Bergamo vertrekken, maar haalde meteen een versterking. Uit een onverwachte hoek - of eigenlijk net weer niet. Daar zijn redenen voor. (Lees meer)

Wie wordt de nieuwe coach van Antwerp? Naast deze 'typische namen' duikt ook érg bijzondere ex-speler Bayern en Barcelona op

Royal Antwerp FC moet op zoek naar een nieuwe coach, nadat Ivan Leko er zelf de brui aan gaf bij stamnummer 1 voor een Chinees avontuur. Enkele namen duiken nu al op. (Lees meer)

Club Brugge gaat héél hard: naast gewilde Nederlanders nog gedroomde versterking op komst

Club Brugge lijkt van plan om zich flink te versterken tijdens deze wintermercato. Bas Dost tekende al, Stefano Denswil is ook op komst en er is nog meer. (Lees meer)

Fede Ricca weg bij Club Brugge?

Fede Ricca staat nog steeds in de belangstelling van onder meer Lazio. En dus is het uitkijken naar een mogelijke transfer, zeker als er met Denswil alvast linksvoetige versterking komt.

Onderhandelingen bij Club Brugge lopen nog

Luan Peres en Club Brugge? Dat zou nog wel eens een miljoenendeal kunnen worden. Er zijn nog steeds gesprekken met Santos gaande.

'Dybala naar PSG'

Of Neymar en/of Mbappé vertrekken bij PSG de komende maanden of zomer? Dat zal nog moeten blijken. Nieuwe coach (in wording) Pochettino heeft alvast met Dybala een nieuwkomer op het oog, meldden Franse media.

'Riqui Puig op weg naar Italië'

Riqui Puig zou dan toch op weg zijn naar een andere ploeg op uitleenbasis. Dat melden Italiaanse media op woensdagochtend.

Jack Wilshere heeft opnieuw een club gevonden

Jack Wilshere zat al enkele maanden zonder club, maar zou nu volgens de BBC aan het trainen zijn bij Bournemouth.

Wat met Diego Costa?

Diego Costa is een vrije speler - al wordt dat hier en daar nog betwijfeld. En dus kunnen de geïnteresseerde clubs zich gaan melden.

'Liverpool wil gaan shoppen bij Arsenal'

Liverpool wil zich versterken met Folarin Balogun, die bij Arsenal niet wil verlengen en dus een vrije speler wordt in juni.

'Ajax doet bod van 10 miljoen euro'

Ajax zou een bod hebben gedaan op Brenner en hem zo volgens Braziliaanse media willen losweken bij Sao Paulo.

'Nainggolan blijft hopen'

Er is nog geen deal tussen Internazionale en Cagliari, maar Radja Nainggolan blijft hopen op een deal tussen beide ploegen.