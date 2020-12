Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: Dennis

De geruchten en offici√ęle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Emmanuel Dennis is op weg naar de uitgang bij Club Brugge

Het ziet er niet naar uit dat Emmanuel Dennis na januari nog bij Club Brugge zal spelen. De Nigeriaan komt amper nog in het stuk voor bij blauw-zwart en de concurrentie in de aanval is nog aangescherpt met de komst van Bas Dost. Dennis wil weg en er is ook concrete interesse. (Lees meer)