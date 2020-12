'Interesse genoeg in Krmencik, maar wel nog een serieus probleem voor Club Brugge'

Door de komst van Bas Dost mag Michael Krmencik beschikken bij Club Brugge, zoveel is duidelijk. Een wintertransfer is haast een must, al is er nog geen overeenkomst.

Begin dit jaar maakte Club Brugge de komst van Michael Krmencik officieel. De hardwerkende spits zou de nieuwe Brugse afwerker moeten worden. Club Brugge nam de Tsjechische aanvaller voor 6 miljoen euro over van Viktoria Plzen. De verwachtingen inlossen lukte echter nooit en dus mag Krmencik nu opnieuw beschikken. Ex-club Plzen aast op hem, net als diverse andere ploegen. Dure vogel Vanuit Rusland, Griekenland en Turkije is er interesse genoeg. Besiktas met name wilde hem graag voor anderhalf seizoen huren. Maar: Krmencik zou hoge looneisen hebben. Volgens Turkse bronnen wil hij drie miljoen euro verdienen op achttien maanden. En zo kan een overeenkomst vinden nog moeilijk worden.