Transfernieuws en Transfergeruchten 01/01: Engels - Bailey - Diaby - Cools - Lloris - Ouali - Yaremchuk - Zinckernagel

OFFICIEEL: Anderlecht had twee Scandinavische sensaties op het oog, maar grijpt alvast naast ééntje die voor 5.5 jaar(!) tekent in Engeland

RSC Anderlecht is volop bezig met de toekomst. Het aast daarbij op heel wat nieuwkomers. Daarbij werd ook de Scandinavische markt afgespeurd. (Lees meer)

Meer dan tien miljoen euro? 'Italiaanse topclub zet sterkhouder Gent bovenaan het verlanglijstje'

Het is januari 2021 en dus is ook de wintermercato helemaal losgebarsten. En dat zou wel eens tot enkele grote deals kunnen leiden, waarbij de miljoenen in het rond kunnen vliegen. Ook in de Ghelamco Arena. (Lees meer)

Antwerp, Anderlecht, Club Brugge, ...? Rode Duivel Björn Engels mag/moet Engeland verlaten, als het van hem zelf zou afhangen is keuze rap gemaakt

Deze zomer was het bijna zover, deze winter zal het dan tóch gebeuren. De terugkeer van Björn Engels naar de Belgische competitie. (Lees meer)

Verrassing van formaat: 'Gewezen kampioenenmaker Club Brugge gaat voor goals zorgen bij grote concurrent in JPL'

Krijgen we de terugkeer van een gewezen sterkhouder van Club Brugge op de Belgische voetbalvelden? Het zou zomaar kunnen, want de interesse is er alvast. En er is nu een gegadigde. (Lees meer)

Idir Ouali verbreekt contract

Idir Ouali heeft zijn contract bij het Turkse Hatayspor verbroken. De ex-speler van Kortrijk en Moeskroen is zo een vrije speler.

'Leon Bailey heeft clubs voor het uitkiezen'

Manchester City, Liverpool, Manchester United en Everton. Dat zijn volgens Engelse bronnen de ploegen waar Leon Bailey (ex-Genk) onder meer kan uit kiezen in Engeland. Een vertrek bij Bayer Leverkusen lijkt immanent.

'Lloris naar PSG'

Hugo Lloris (34) zit momenteel nog bij Tottenham Hotspurs, maar topclubs denken aan hem. Volgende zomer zou hij volgens Engelse bronnen naar PSG kunnen.