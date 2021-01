OFFICIEEL: Anderlecht had twee Scandinavische sensaties op het oog, maar grijpt alvast naast ééntje die voor 5.5 jaar(!) tekent in Engeland

RSC Anderlecht was ten zeerste gecharmeerd door twee spelers uit de Noorse competitie. Eentje daarvan was de Deense aanvaller Philip Zinckernagel.

Hij werd kampioen met Bodo Glimt en was einde contract op 1 januari 2021, na een seizoen met 19 goals en 24 assists.

🇩🇰 We are delighted to confirm the signing of exciting Danish winger Philip Zinckernagel on a five-and-a-half year contract!