"Doet me deugd dat we op die positie toch een luxe hebben": drie goalies einde contract bij JPL-club, eentje spreekt over toekomst

Zulte Waregem heeft er niet meteen een geweldig 2020 opzitten, maar er zijn ook wel enkele lichtpuntjes te bemerken. Op één positie is er in ieder geval nog een soort van luxeprobleem, al moet er wel naar gekeken worden.

Wat hebben Louis Bostyn (27), Eike Bansen (22) en Sammy Bossut (35) met elkaar gemeen? Ze zijn doelman bij Zulte Waregem, stonden dit jaar al in doel voor de club en ze zijn einde contract in juni 2021. Alledrie.

'Heilige Louis'

En dat is toch wel opmerkelijk, want Bossut verdiende meer dan zijn strepen de voorbije jaren, Bansen toonde meermaals dat hij over heel wat talent beschikt en de laatste weken doet ook Bostyn het prima - tegen Cercle Brugge bereikte hij met onder meer een gestopte strafschop een culminatiepunt.

"Ik bedank de heilige Louis", was Francky Dury daar rond de kerstperiode lyrisch over. "Hij doet het goed, Sammy is ook klaar. We hebben de luxe dat we op die positie toch goed zitten, dat geeft me een goed gevoel."

Situatie is onverwacht, probeer mijn kansen met beide handen te grijpen

Maar dan moeten een en liefst meerderen onder hen natuurlijk langer vastgelegd worden. "We zijn aan het praten", gaf Bostyn toe. "We zien wel wat daaruit voortvloeit. Ik weet dat ik het kan, ik heb hier heel lang voor getraind en blijven trainen."

"In het begin van het seizoen was ik nog derde doelman, dus het kan soms snel gaan. Dit is een onverwachte situatie voor mij, ik probeer nu mijn kansen met beide handen te grijpen. Het doet deugd om eens belangrijk te kunnen zijn op weg naar een belangrijke driepunter."