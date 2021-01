In welke kledij komt Didier Lamkel Zé dinsdag toe op Bosuil? Ook (ex?)-makelaar dist bijzonder verhaal op

Op de Bosuil kijkt men op dinsdag naar twee dingen uit. De komst van Frankie Vercauteren, uiteraard. Maar ook naar de fratsen van Didier Lamkel Zé.

Niet het bestuur voor alle duidelijkheid van Antwerp: zij hebben Didier Lamkel Zé na al zijn fratsen ondertussen opgegeven.

Maar het is toch afwachten: in welke kledij komt de Kameroener zich dinsdag melden op de Bosuil? Naar eigen zeggen zou het in een plunje van Beerschot zijn.

Hij doet maar wat

Maandag kwam hij in kledij van Anderlecht naar de club, ging hij in de clinch met veiligheidspersoneel en bekladde hij een kleedkamer met graffiti.

"Hij doet maar wat. Er valt met hem niet samen te werken. We hebben een contract, maar hij zegt dat wij zijn makelaar niet meer zijn", aldus ook zijn (ex)-makelaar Laurien Ronchin van Invictus Agency.