Andreas Hanche-Olsen wordt top bij AA Gent: "Doorverkopen voor veel meer geld"

KAA Gent wist Andreas Hanche-Olsen voor de neus van Standard naar ons land te halen. De Noor moet binnen enkele jaren een goudhaantje zijn voor de Buffalo's, eentje waar clubs voor in de rij staan.

Met de transfer van Hanche-Olsen zou 800.000 euro gemoeid zijn. Een aanvaardbare prijs voor een speler met al de nodige kwaliteiten. Dat vindt ook de ondertussen 43-jarige Rune Lange, ex-speler van Club Brugge.

“Leidersfiguren van 23 jaar in een verdediging... die vind je vandaag niet meer zo snel. Ik ben ervan overtuigd dat ze hem binnen drie jaar voor heel wat meer geld zullen doorverkopen aan een sterkere Europese competitie”, zegt Lange aan Sport/Voetbalmagazine.

Zijn debuut tegen Cercle Brugge, waarin hij meteen ook scoorde, was best te pruimen. "Bij KAA Gent, onder meer door die wedstrijden in de Europa League, zal hij nog sterker maar ook sluwer worden. Hij zal bij jullie wel de trukendoos leren openen om tegenstanders af te stoppen.”