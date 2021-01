OFFICIEEL: Anderlecht is Percy Tau kwijt: "We gaan je glimlach missen"

Anderlecht is - zoals verwacht - Percy Tau kwijt. Brighton&Hove maakte zijn papieren in orde en de huurdeal met Anderlecht wordt stopgezet.

Vincent Kompany had er zich al bij neergelegd voor de laatste match van 2020. Brighton, dat in degradatiegevaar verkeerd en niet al te veel middelen heeft, wou Tau terug. Aangezien de Brexit het makkelijker maakt voor buitenlandse spelers om hun werkvergunning te krijgen, was het enkel het papierwerk dat nog in orde moest geraken.

Dat is nu helemaal rond en Tau met de nummer 17 in de Premier League uit het moeras helpen trekken. Bij Anderlecht rekenen ze nu zeker op de komst van Majeed Ashimeru. Die speelt normaal iets lager, maar zou ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kunnen.