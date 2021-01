Vandereycken is terug en neemt nog altijd geen blad voor de mond: "Holzhauser vind ik overroepen, het zou ongepast zijn dat hij de Gouden Schoen wint"

Hou u vast aan de takken van de bomen. René Vandereycken is terug. Niet als trainer, maar wel als columnist. De voormalige Rode Duivel, bondscoach en clubtrainer is jaren uit de schijnwerpers verdwenen, maar zijn meningen zijn er niet minder scherp op geworden.

Vandereycken zegt het zoals hij het ziet. "Ik vond het vooral raar dat Carcela wekenlang naast de ploeg viel bij Standard. Misschien was dat op basis van de trainingen terecht, maar als buitenstaander vond ik dat onbegrijpelijk én jammer. Want spelers als Carcela of Refaelov, die zijn toch een verrijking voor de competitie", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Voor die twee breekt hij een lans. Minder voor Raphael Holzhauser, die toch genoemd wordt als potentiële Gouden Schoen. “Die heeft het goed gedaan met Beerschot, maar ik vind hem ook een beetje overroepen. Dat mensen hem kandidaat-winnaar voor de Gouden Schoen noemen, vind ik niet gepast. Hij speelt nog maar een half jaar in eerste klasse en de laatste weken was het toch al een pak minder.”