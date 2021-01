Club Brugge kleurt nog meer oranje na winterbreak, maar dat zorgt voor weinig animo bij onze noorderburen

Ruud Vormer en Noa Lang mogen twee landgenoten verwelkomen bij Club Brugge. Met de komst van Bas Dost en Stefano Denswil wordt de Nederlandse enclave zo opnieuw wat vergroot.

In de Belgische media werden de transfers met het nodige tromgeroffel aangekondigd, maar dat is niet zo in Nederland, bekent de commentator Arno Vermeulen aan Sporza. "Daar is bij ons niet zoveel aandacht aan besteed."

Dost komt nochtans met aardig wat adelbrieven naar België. "Het heeft volgens mij ook te maken met het feit dat Dost in het verleden bedankt heeft voor het Nederlandse elftal. Hij is dus geen potentiële international meer."

Maar misschien kan het vergeten duo zich in onze Jupiler Pro League misschien weer helemaal in de kijker spelen. "Als Dost bij Club Brugge opvallend presteert, zal dat heus wel aandacht krijgen. Anderzijds krijgt Ruud Vormer in Nederland ook niet zoveel aandacht. Dat geldt ook voor Stefano Denswil, die zo nu en dan wel eens opduikt bij een transfer."