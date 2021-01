🎥 Moest De Ridder hier rood voor krijgen? Stevige overtreding op De Ketelaere

Steve De Ridder maakte gisteren een overtreding die veel op die van Hans Vanaken leek. Ze was zelfs nog een tikkeltje zwaarder. Hij ging door op het been van Charles De Ketelaere. Philippe Clement was alvast niet blij met de dubbele standaard.

