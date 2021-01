Debat van de week: 'Vercauteren zal slagen, Leye niet' - Kijkt u naar de Gouden Schoen?

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we opnieuw erg graag. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond de nieuwe coaches in de Jupiler Pro League: Mbaye Leye bij Standard en Frankie Vercauteren bij Antwerp. Of zullen slagen? Als het van u afhangt, dan geeft u Vercauteren bij Antwerp alvast veel meer kans dan Mbaye Leye bij de Rouches. De resultaten waren wel érg opvallend. 13% onder u ziet Mbaye Leye als juiste man op de juiste plaats in de Vurige Stede, 86% gelooft in Vercauteren bij stamnummer 1. Leye won ondertussen wel alvast zijn eerste partij tegen Waasland-Beveren, Vercauteren is sinds woensdag aanwezig op training bij The Great Old (lees er HIER nog eens wat meer over). Gouden Schoen? Woensdagavond staat dan weer - een bizarre versie van - het Gala van de Gouden Schoen op het programma. De vraag is: wie volgt Hans Vanaken op? En de vraag aan jullie is vooral: gaan jullie kijken, zijn jullie benieuwd? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Gaat u kijken naar de Gouden Schoen? Ja, ik wil weten wie er wint 11% Ja, maar om de randzaken - wie wint maakt me niet uit 3% Nee, maar ik ben wel benieuwd 18% Nee, het interesseert me niks 66% Andere mening (Laat in reacties weten!) 3% Stem Je kan nog stemmen tot 16/01/2021 10:00.